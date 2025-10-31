WP: Пентагон обязал Нацгвардию пройти подготовку к подавлению беспорядков

Пентагон приказал тысячам военнослужащих Национальной гвардии пройти обучение по ведению боевых действий в условиях гражданских беспорядков. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на внутренние документы.

Согласно внутренним документам, Пентагон создал "силы быстрого реагирования" Нацгвардии (200 военнослужащих), которые должны быть обучены борьбе с беспорядками и готовы к развертыванию к 1 января.

Существующие Силы реагирования Нацгвардии (23,5 тыс. человек), должна быть полностью готова к действиям в условиях гражданских беспорядков к 1 апреля.

Ранее эти силы использовались в основном для ликвидации последствий стихийных бедствий. Как сообщила газета, это указывает на то, что введение Нацгвардии в штаты может стать стандартной практикой президента США Дональда Трампа.