Четыре человека пострадали в результате атаки БПЛА по Белгородской области

В результате ударов беспилотников на Белгородскуою области были ранены четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Во всех случаях беспилотники атаковали автомобили.

По информации главы области, в селе Колыхалино Валуйского округа дрон ударил по легковому автомобилю. Раненого мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями лица доставили в областную клиническую больницу. В селе Бессоновка Белгородского района дрон атаковал служебный автобус. Водителя с баротравмой доставляют в городскую больницу №2 в Белгороде.

Кроме того, в Валуйскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший в селе Казинка также после атаки FPV-дрона на автомобиль. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица, грудной клетки, руки и ноги. При атаке дрона в Шебекино пострадал сотрудник коммерческого предприятия.