Минобрнауки выделит на 2026-2027 учебный год 620,5 тыс. бюджетных мест в вузах

Минобрнауки выделит вузам в 2026-2027 учебном году 620,5 тысяч бюджетных мест, сохранив показатель прошлого года, сообщил глава ведомства Валерий Фальков на заседании правительства. Из общего числа бюджетных мест 28,5 тыс. отведены на вузы в новых регионах.

На программы бакалавриата и специалитета выделены 371 тыс. мест. Это, по словам господина Фалькова, обеспечит доступность высшего образования на уровне не менее 57,5%. Число бюджетных мест в регионах увеличат до 73,4%.

По инженерным направлениям число мест увеличат на 1,16 тыс., по сельскохозяйственным — на 594, по медицинским — на 166. При этом по гуманитарным наукам, искусству и культуре планируется «незначительное» снижение бюджетных мест.

Приказ об утверждении общего объема приема в вузы Минобрнауки издаст до 1 ноября. До конца года бюджетные места будут доведены до вузов, которые до 20 января должны разместить соответствующую информацию на своих сайтах.

Полина Мотызлевская