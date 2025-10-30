Брат иноагента Галкина подал в суд на издание Life о защите чести и достоинства

Дмитрий Галкин, брат телеведущего Максима Галкина (объявлен иноагентом), подал к владельцу издания Life.ru ООО «Диджитал Ньюс» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Бизнесмен возмутился из-за статьи под заголовком «Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима». Текст Life.ru посвящен предпринимательской деятельности господина Галкина, которая якобы связана с военной сферой. Брат телеведущего утверждает, что сведения в этом материале порочат его репутацию. Предварительное судебное заседание пройдет 20 ноября, следует из судебных материалов.

Из базы СПАРК следует, что полный тезка брата телеведущего — Дмитрий Александрович Галкин — входит в совет директоров ООО «ВПК», которое занимается производством боевой техники, оружия и спецавтомобилей. Компания также управляет Арзамасским машиностроительным заводом (АМЗ), который выпускает различные модификации бронетранспортеров, внедорожников и бронемашин. В 2024 году РБК со ссылкой на источник писал, что сотрудники правоохранительных органов провели обыски в компании Дмитрия Галкина. Издание не уточняло название предприятия, но сообщало, что оно занимается переоснащением бронетранспортеров.

В ноябре 2022 года СМИ сообщали о назначении Дмитрия Галкина главой АМЗ, однако представители предприятия опровергли эту информацию. Life.ru писал, что с момента основания «ВПК» заключил около 300 госконтрактов с силовыми структурами на общую сумму порядка 18 млрд рублей.