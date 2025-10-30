Два человека попали в больницу после квартирного пожара на улице Машиностроителей

Двух жителей Колпино госпитализировали из трехкомнатной квартиры, расположенной в доме 8 по улице Машиностроителей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 16:48. На место происшествия прибыли три пожарно-спасательных расчета. Спасатели потушили огонь, распространившийся на площади 13 кв. м., за полчаса.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из гипермаркета «О’кей» на Богатырском проспекте эвакуировали 300 человек. Задымление случилось в технической части здания.

Андрей Маркелов