РПЦ будет почитать американскую святую из народа эскимосов-юпиков

Священный Синод РПЦ включил в месяцеслов имя святой праведной Ольги Аляскинской (в миру Ольга О`Майкл) — женщины из народа эскимосов-юпиков, родившейся на Аляске. В ноябре 2023 года Православная церковь в Америке причислила ее к лику святых. РПЦ установила для ее почитания день памяти 27 октября по новому стилю и 9 ноября по старому стилю.

«Ольга прославилась своим милосердием и состраданием к ближним. Особенно она заботилась о женщинах, подвергшихся насилию и впавших в отчаяние»,— отмечается в журналах Синода.

Решение о внесении имени святой в месяцеслов РПЦ было принято Синодом по просьбе предстоятеля ПЦА архиепископа Вашингтонского, митрополита Тихона.

«Память святой Ольги совершается в Православной Церкви в Америке 27 октября / 9 ноября, на следующий день после дня ее блаженной кончины, поскольку в сам день ее кончины совершается память святого великомученика Димитрия Солунского»,— пояснили в Синоде.

Ольга О`Майкл родилась в деревне Кветлук в 1916 году. На родном языке ее назвали Арсамкук, но во святом крещении — Ольгой. Она вышла замуж за местного начальника почтового отделения Николая Майкла. В журналах Синода говорится, что благодаря молитвам Ольги он воцерковился и впоследствии стал первым православным священником в Кветлуке. В семье было 13 детей. Умерла Ольга в 1979 году.

В ноябре 2024 года в ПЦА состоялось обретение ее мощей. 19 июля 2025 года митрополит Тихон возглавил в Свято-Иннокентиевском соборе Анкориджа чин канонизации святой Ольги Аляскинской.

