На трассе М-11 создали инфраструктуру для управления беспилотным транспортом

Цифровая экосистема МТС организовала для «Яндекса» инфраструктуру высокоточного геопозиционирования для управления беспилотным транспортом на федеральной трассе М-11 «Нева» между Санкт-Петербургом и Москвой. Оно обеспечивается по каналу мобильного интернета в режиме «кинематики реального времени», сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе экосистемы МТС.

Координаты, получаемые с навигационных спутников (Глонасс, GPS, Galileo, Beidou) с точностью 5-15 м, корректируются и уточняются до двух-пяти сантиметров за счет дополнительной наземной инфраструктуры — сети референсных (опорных) станций. Каждая имеет радиус действий в 35 км.

«Ранее мы обеспечили надежной связью LTE участки трассы, проходящие через Петербург и Ленобласть, теперь запустили цифровую инфраструктуру для координации беспилотных авто. Она обеспечивает мониторинг трафика в реальном времени, взаимодействие с автомобилями и поддержку маршрутов для грузовых колонн»,— заявил директор МТС в Петербурге и Ленобласти Александр Соловенчук.

Он назвал этот этап необходимым фундаментом для масштабного внедрения сети беспилотного транспорта в России. В следующем году проект будет расширен на другие трассы федерального значения: М-4 «Дон» и М-12 «Восток», все города-миллионники и 20 ключевых логистических центров страны.

С 2023 года по трассе М-11 курсируют беспилотные грузовые автомобили. С января по август 2025 года они перевезли более 5,8 тысячи тонн грузов.

Татьяна Титаева