Более 5,8 тысяч тонн грузов доставили беспилотниками между столицами в 2025 году

Беспилотные грузовики перевезли между Москвой и Петербургом в период с января по август 2025 года 5,86 тыс. тонн грузов, сообщает РИА Новости со ссылкой на логистическую компанию ПЭК. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Беспилотники курсируют по трассе М-11 «Нева» с 2023 года, с начала апреля текущего года они выезжают на ЦКАД. В августе беспилотный тягач впервые проехал по трассе М-12 «Восток».

По словам заместителя директора ПЭК Вадима Филатова, компания совместно с партнерами доставляет грузы между столицами семь раз в неделю. До конца октября их количество увеличат до 20 в неделю.

Полный отказ от человека в кабине даст дополнительную экономию: расход топлива снизится на 2-7%, сроки доставки — на 10%. В ПЭК подчеркивают, что эффект заметен на длинных маршрутах. Снижения занятости дальнобойщиков на текущий момент не предвидится.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что поезда «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» перевезли за август 10 млн пассажиров в пригородном сообщении.

Андрей Маркелов