Силы ПВО за пять часов сбили 24 беспилотника ВСУ над регионами России

Средства противовоздушной обороны с 15:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны вечером 30 октября.

По данным ведомства, 14 беспилотников были поражены над Белгородской областью, 5 - над Брянской, 2 — над Калужской областью. По 1 дрону было сбито над Крымом, Тульской и Курской областями.

Примерно в одно время с сообщением Минобороны губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в Telegram-канале, что при атаке дроном-камикадзе предприятия «Мираторга» пострадал один из сотрудников компании.