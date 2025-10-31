Суррогатных детей проверят на конституционность

Граждане Филиппин Фредениль Эрнаес Кастро и Джейн Тан Кастро подали в Конституционный суд (КС) РФ жалобу на российское законодательство о суррогатном материнстве, узнал “Ъ”. В 2019 году суррогатная мать родила им близнецов, но после возбуждения уголовного дела о торговле людьми супруги не смогли забрать их. Дело в том, что филиппинцы использовали при зачатии донорские яйцеклетки, поэтому российские суды отказываются считать Джейн Тан Кастро биологической матерью близнецов. А суррогатное материнство для одиноких мужчин в РФ запрещено. Опрошенные “Ъ” эксперты признают законодательную проблему, но сомневаются, что КС встанет на сторону супругов.

Информацию о заявлении Фредениля Эрнаеса Кастро и Джейн Тан Кастро “Ъ” обнаружил в базе данных КС. О сути жалобы “Ъ” рассказал представитель супругов Игорь Трунов. Предметом разбирательства стала судьба детей, рожденных в РФ по программе суррогатного материнства, оплаченной филиппинской парой. Супруги Кастро заключили договор с Европейским центром суррогатного материнства (ЕЦСМ; находился в России). В конце 2019 года суррогатная мать родила им близнецов Артуро Ларию Акилу Тан и Анико Анну Марию Тан. Биологические родители не смогли сразу забрать их из России, поэтому малыши проживали с няней в арендованной квартире в Подмосковье.

В январе 2020 года в этом же жилье скончался другой филиппинский младенец, после чего все дети были отправлены органами опеки в дом ребенка в подмосковном Видном.

Как рассказывал “Ъ”, СК возбудил уголовное дело о купле-продаже находящихся в беспомощном состоянии людей (по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), которое взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. Разбирательство вышло резонансным; руководство ЕЦСМ, связанных с ними врачей и суррогатных матерей приговорили к значительным срокам.

Тем временем супруги Кастро пытались забрать близнецов из дома ребенка. В 2021 году Видновский горсуд Московской области подтвердил их родство и обязал опеку передать детей родителям. Но Мособлсуд в апреле 2022 года отменил это решение, заявив, что супруги «самоустранились» от воспитания детей и что госпожа Кастро не является биологической матерью.

Комментируя первую претензию, супруги утверждали, что не могли долго находиться в России для оформления документов, так как Фредениль Кастро исполнял должностные обязанности вице-спикера Палаты представителей Конгресса Филиппин. Со второй претензией ситуация оказалась сложнее. Суд сослался на ст. 55 закона №323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». По ней возможен договор между суррогатной матерью и потенциальными родителями, «половые клетки которых использовались для оплодотворения». А в ситуации филиппинцев использовались донорские яйцеклетки, так что генетическая связь имелась лишь с господином Кастро.

Первый кассационный суд общей юрисдикции в декабре 2022 года согласился с этой позицией. Но Верховный суд (ВС) РФ в сентябре 2023 года внял аргументам супругов Кастро и отправил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Супруги снова прошли все инстанции и вновь дошли до ВС, где им во всех требованиях отказали.

Теперь филиппинцы обратились в КС. Они считают нарушенными свои права на семью и воспитание детей, на здоровье и частную жизнь (ст. 38, 41 и 23 Конституции РФ).

В жалобе утверждается, что закон №323 не содержит «ясных критериев допустимости использования донорских клеток одним из супругов». А его связка со ст. 127.1 УК РФ о торговле людьми создает «угрозу необоснованного уголовного преследования», поясняет “Ъ” господин Трунов. Поэтому заявители просят КС признать ч. 9 ст. 55 закона №323 о суррогатном материнстве неконституционной, равно как и п. «б» ч. ст. 127.1 УК РФ, поскольку он не позволяет отличить «законную сделку от преступления».

Партнер юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Полина Павлова подтвердила “Ъ”, что по закону №323 у одиноких мужчин нет возможности воспользоваться услугой суррогатного материнства — это разрешено только одиноким женщинам. А для супругов эта процедура допустима лишь при использовании гамет (репродуктивных клеток) обоих потенциальных родителей, разъясняет управляющий партнер адвокатской компании Advolaw Антон Пуляев. Поэтому он считает отказ признавать родство даже при ДНК-связи с отцом «формально соответствующим букве закона». «Ограничения, по сути, направлены против однополых пар. В итоге видим абсурдные ситуации, когда биологические отцы не могут забрать своих детей, которые оказываются в детских домах»,— говорит руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова.

Госпожа Павлова видит в деле филиппинцев правовую неопределенность. Она указывает, что родительские права супругов Кастро подтверждаются согласием суррогатной матери, регистрацией детей органом ЗАГС, их свидетельством о рождении и заключением эксперта, подтверждающим отцовство. «Но наличие уголовного дела не позволило судам при новом рассмотрении дела передать детей заявителю и его супруге. Что, вероятно, нарушает интересы как родителей, так и самого ребенка»,— полагает юрист.

«Если все требования 323-ФЗ и процедур соблюдены — это медицинская услуга и законная регистрация ребенка. Но если есть выход за рамки — например, донорские клетки у пары или проблемы с документами, то следствие часто видит "сделку" по ст. 127.1 УК РФ,— рассуждает господин Пуляев.— Грань между гражданским договором и торговлей людьми есть, но узкая». Госпожа Павлова считает, что эта неопределенность и подлежит разрешению в КС. Однако Алина Лактионова напоминает, что в 2023 году в КС уже обращались супруги Джейсон и Анастасия Кууск, столкнувшиеся с аналогичной проблемой, что и чета Кастро, причем с участием той же российской клиники. Тогда КС решил прекратить производство по жалобе, указав, что дети были переданы органами опеки в детдом не из-за несовершенства законодательства, а из-за отсутствия сведений об их суррогатной матери. Господин Пуляев ожидает, что КС откажется рассматривать новую жалобу. «Но если ее примут, то ожидаемо подтвердят текущую модель и укажут нижестоящим судам аккуратно разводить законные программы суррогатного материнства и уголовные кейсы, особенно по старым фактам»,— прогнозирует эксперт.

