Киловатты спускают с пиков

Агрегаторы по управлению спросом на электроэнергию уменьшили стоимость ее покупки на оптовом рынке на 3 млрд руб., экономия для потребителей составила 1 млрд руб. Хотя эффект на конечную цену электроэнергии, по оценкам аналитиков, остается скромным, механизм перспективен для использования на рынке мощности и в других сегментах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Экономический эффект от механизма управления спросом (Demand Response, DR) для снижения цен на энергорынке составил около 1 млрд руб. с момента его запуска в третьем квартале 2024 года, подсчитали в «Совете рынка» (регулятор энергорынков). Стоимость покупки электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ, основной сектор торговли электроэнергией) за это время снизилась примерно на 3 млрд руб., выручка агрегаторов — около 2 млрд руб.

Сейчас «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) дает команды отобранным на конкурсе агрегаторам, чтобы те снижали потребление своих клиентов в пиковые часы. Тогда оптовые цены на электроэнергию уменьшаются, а бизнес получает плату за такие услуги. За время работы механизма максимальный объем предложения участников увеличился на 40%, сообщили “Ъ” в СО.

Плановый объем снижения потребления в двух ценовых зонах в октябре этого года составил 468 МВт, в ноябре — 458 МВт, в декабре — 405 МВт. Цена услуги в обеих ценовых зонах сложилась на уровне 514,6 тыс. руб. за 1 МВт. По итогам последнего отбора доля «Транснефтьэнерго» на рынке составила 42% в обеих ценовых зонах, «Росатом Управление спросом» — 37%, говорят источники “Ъ”. На «Главэнергосбыт» Сибирской генерирующей компании пришлось 8%, на АО «Система» — 5,8%. В число агрегаторов в этом квартале не вошла энергокомпания «Фарадей» Игоря Рунца, владельца оператора майнинговых дата-центров BitRiver. Этим летом «Фарадей» потеряла статус субъекта оптового энергорынка. При этом майнинг активно участвует в управлении спросом: по оценке СО, потребители, представляющие энергоемкие вычисления, занимают около 45%.

С января 2026 года механизм заработает на Дальнем Востоке, квота на отбор в регионе составит 93,3 МВт. К началу 2027 года услуга должна быть интегрирована в процедуру выбора состава включенного генерирующего оборудования и балансирующий рынок, напоминают в СО. Кроме того, предусмотрена дифференциация оплаты услуг в зависимости от востребованности конкретного агрегированного объекта управления, говорят в «Совете рынка».

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что механизм дает положительный финансовый результат, но необходимы дальнейшие шаги по раскрытию его потенциала, в том числе его использование для снижения пиковых нагрузок в дефицитных энергоузлах. Летом регуляторы обсуждали возможность введения механизма аварийного управления спросом (см. “Ъ” от 1 сентября). «Мы уже обсуждаем с участниками механизмы и возможные параметры задействования ресурса управления спросом для прохождения пиков нагрузки»,— добавляют в СО.

В «Транснефтьэнерго» сообщили “Ъ”, что интерес промышленности к механизму управления спросом на оптовом рынке растет: на старте общий объем планового снижения составил 296 МВт в месяц, а весной 2025 года достиг 475 МВт в месяц. Причем в конкурсе агрегаторов спроса на второй квартал 2025 года в Сибири заявок оказалось больше квоты, указывают там. Как считают в «Транснефтьэнерго», интерес промышленности будет расти на фоне локальных дефицитов мощности, увеличения спроса на электроэнергию, роста тарифов и снижения надежности в сетях.

В блоке по сбыту «Росэнергоатома» сообщили “Ъ”, что сформировавшаяся цена на услуги стала более привлекательной, но стоят вопросы увеличения заинтересованности потребителей розничного рынка в участии, а также повышения экономического эффекта от оказания услуг.

Игорь Чаусов из центра «Энерджинет» считает, что для совершенствования рынка управления спросом нужно уже с 2026 года начать учитывать эту практику на рынке мощности. По его мнению, необходимо стимулировать рынок к применению передовых технологий для управления энергетической гибкостью и оказанию услуг по изменению режима потребления: интернета вещей, накопителей энергии, цифровых двойников для управления потреблением. «Это вовлечет в процесс более широкий круг потребителей и увеличит предложение управляемого потребления»,— полагает господин Чаусов.

По оценке директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, за 2025 год потребители заплатят на оптовом энергорынке около 1,106 трлн руб., то есть совокупный эффект от управления спросом — 0,09%. Платежи с учетом мощности составят 1,914 трлн руб., экономия на платежах РСВ в 1 млрд руб.— около 0,05% от совокупных платежей без учета расходов на передачу, подсчитал аналитик. При этом ценовой эффект от сокращения расходов на рынке РСВ, по его словам, частично нивелируется ростом удельных расходов на мощность потребителей, не участвующих в управлении спросом.

Однако, добавляет господин Сасим, управление спросом крайне важный инструмент и для повышения его эффективности агрегаторы должны получить доступ к работе во всех сегментах рынка, а также к оказанию услуг по обеспечению системной надежности, причем в нескольких сегментах одновременно. По его словам, нужно также модифицировать систему тарифообразования услуг по передаче так, чтобы стимулировать потребителей разгружаться в пиковые часы.

Анна Тыбинь