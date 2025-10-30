Зимой в Астраханской области начнет действовать запрет на вылов щуки

С 11 декабря 2025 года по 15 февраля 2026 года в Астраханской области введен запрет на ловлю щуки. Ограничения касаются любительской рыбалки и будут действовать на территории Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна (Каспийское море, Волга и ее водотоки). Такое решение принял Минсельхоз РФ.

Ограничительные меры введены с целью восстановления популяции вида. По данным министерства, запасы щуки сократились с 28,5 тыс. тонн в 2020 году до 19 тыс. тонн в 2025 году. Это снижение почти в 1,5 раза за последние 5-6 лет. Прогнозы указывают на дальнейшее уменьшение промыслового запаса, что требует срочных мер для сохранения популяции.

Ранее в Астраханской области запретили ловить воблу. Также в октябре глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил о намерениях ужесточить ограничения на вылов воблы. Теперь добавлен запрет на поимку щуки в зимний период. Эти правила касаются только любительской рыбалки, условия для профессионального промысла в документе не уточняются.

Нина Шевченко