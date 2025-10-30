На массовых протестах против воинской повинности в Иерусалиме погиб человек

В центре Иерусалима прошел массовый митинг ультраортодоксальных евреев — десятки тысяч человек протестовали против планов правительства призвать их на военную службу. Демонстранты заполонили центр города, из-за этого движение было парализовано, отмечает Associated Press. Вместе с этим участники забирались на крыши, краны и высокие здания. Так во время демонстрации погиб 22-летний протестующий, который поднялся на строящуюся многоэтажку и упал с нее, сообщает гостелерадиокомпания Kan.

После происшествия организаторы митинга объявили о завершении протестов — призвали всех участников спуститься и покинуть центр города.

Верховный суд Израиля летом 2024 года постановил, что ультраортодоксальные иудеи, которые составляют порядка 13% населения Израиля, должны служить в армии наравне со всеми гражданами страны, хотя до этого они были фактически освобождены от обязанности нести воинскую службу. Решение вызвало ожесточенное сопротивление со стороны ультраортодоксальных партий. Вместе с этим, как сообщала в прошлом году The New York Times, в правящей Израиля зрел раскол по вопросу призыва ультраортодоксов.