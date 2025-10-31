Топ-15 брендов водки по продажам в январе—сентябре 2025 года

Бренд Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%) «Тундра» 3490 2,6 «Архангельская» 2900 4,3 «Деревенька» 2780 10,8 «Финский лед» 2690 6,3 «Пять озер» 2570 3,0 «Талка» 2430 4,7 «Царская» 1970 33,1 «Беленькая» 1870 –2,1 «Белая березка» 1550 19,7 «Немирофф» 1300 14,5 «Хаски» 1300 12,6 «Питейный дом» 1000 47,1 «Русская валюта» 960 –29,7 «Зеленая марка» 930 –11,0 «Петровский регламент» 810 15,7