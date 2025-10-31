Что говорят о происходящем на таможне эксперты

По данным собеседников “Ъ”, вопрос перераспределения НДС на импорт между странами союза в результате действий России всерьез обсуждается между странами ЕАЭС. Большинство юристов, однако, отмечают, что это не главная цель изменений в регулировании — и сейчас оно сфокусировано на решении конкретной проблемы пробок на российско-казахстанской границе.

Так, о том, что указ дает импортерам время на адаптацию к ужесточению контроля, говорит старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко, однако по поводу основной цели указа выражает иную точку зрения, отмечая, что вопросов уплаты НДС указ президента не касается. «Страны Евразийского экономического союза не успели адаптироваться к изменениям, учитывая колоссальный товарооборот между странами, в связи с чем товары на таможенных границах могли быть задержаны на недели. Такой подход создавал значительные затруднения в торговле и мог привести к искусственному дефициту некоторых товаров».

Схожего мнения придерживается и руководитель практики международной консалтинговой компании STREAM Евгений Тимин: «Не все перевозчики из Казахстана и Киргизии успевают получить документы, подтверждающие статус товаров ЕАЭС. Указ временно, до 10 декабря 2025 года, позволяет импортерам исполнить все формальности с оформлением документов и маркировки товаров позднее, уже после их ввоза на территорию России — при условии, что импортер берет на себя обязательство по прохождению всех необходимых таможенных процедур».

Версию о создании механизма перераспределения НДС в ЕАЭС не поддерживает и руководитель отдела финансово-экономических исследований экспертной компании «АльфаПро» Людмила Хапугина: «Распространенное среди бизнеса мнение о том, что цель "перетянуть" уплату НДС на территорию РФ, не соответствует сути… На наш взгляд, это не налоговая мера... Государство создает контролируемый переходный режим, позволяющий бизнесу адаптироваться, не неся издержек на простое и не вступая в конфликт с регулятором».

Партнер, руководитель практики таможенного права и внешнеторгового регулирования юридической компании «Пепеляев Групп» Александр Косов, однако, сомневается в соответствии российского подхода к регулированию импорта договору о ЕАЭС, которым в союзе устанавливается единая таможенная территория и отсутствие таможенного контроля на границах входящих в объединение государств. «Если товар был задекларирован в Казахстане или Киргизии с уплатой ввозных таможенных платежей, то либо стой в очереди на границе и жди, когда проверят соответствующие документы, либо при соблюдении условий, предусмотренных указом, можешь ехать в Россию, где эти товары нужно будет снова задекларировать и заплатить по новой таможенные платежи. То есть фактически таможенное декларирование в Киргизии или Казахстане обнуляется»,— отмечает он. В целом же разрешение на ввоз без надлежащих документов эксперт называет «экстраординарной мерой» и не исключает, что ее действие могут продлить (и даже предпринять что-то более «радикальное») в случае сохранения пробок из-за ожидаемого увеличения объема поставок перед новогодними праздниками.

Полина Попова