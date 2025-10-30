Роман Бусаргин намерен вернуть приватизированное в 90-е имущество государству

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил о твердой позиции по возвращению в государственную собственность активов, которые в 1990-е и 2000-е годы были переданы частным лицам через сомнительные схемы, сообщила пресс-служба регионального правительства. Ранее на эту тему высказался председатель облдумы Алексей Антонов.

По словам господина Бусаргина, эти сделки десятилетиями тормозили развитие крупных городов области. Губернатор подчеркнул, что правительство продолжит отстаивать интересы жителей в рамках закона.

«Часть этих так называемых сделок вызывает вопросы. Для этих махинаций использовались различные схемы, очевидность которых становится понятна уже при детальном изучении. Таких примеров более чем достаточно, начиная от зданий лечебных учреждений, заканчивая коммерческой недвижимостью. Ущерб, нанесенный саратовцам, оценивается в сотни миллионов рублей»,— заявил глава региона.

Роман Бусаргин добавил, что по многим объектам уже удалось добиться решений о возвращении их в государственную собственность, и эта работа будет продолжена. Каждый факт будет анализироваться, и при наличии оснований будут поданы исковые заявления. Все материалы передадут в правоохранительные органы.

Нина Шевченко