«Ростовпассажиртранс» приобретет в лизинг 70 автобусов на 1,7 млрд рублей

Муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс» планирует по договору лизинга приобрести 70 автобусов на 1,7 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Исполнитель договора должен передать заказчику 70 автобусов вместимостью 95 человек каждый.

Срок передачи имущества — с даты заключения договора до 1 марта 2026 года. Договор действует до 31 декабря 2028 года.

Мария Хоперская

