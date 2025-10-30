«Ростовпассажиртранс» приобретет в лизинг 70 автобусов на 1,7 млрд рублей

Муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс» планирует по договору лизинга приобрести 70 автобусов на 1,7 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Исполнитель договора должен передать заказчику 70 автобусов вместимостью 95 человек каждый.

Срок передачи имущества — с даты заключения договора до 1 марта 2026 года. Договор действует до 31 декабря 2028 года.

Мария Хоперская