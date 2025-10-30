«Ростовпассажиртранс» приобретет в лизинг 70 автобусов на 1,7 млрд рублей
Муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс» планирует по договору лизинга приобрести 70 автобусов на 1,7 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Исполнитель договора должен передать заказчику 70 автобусов вместимостью 95 человек каждый.
Срок передачи имущества — с даты заключения договора до 1 марта 2026 года. Договор действует до 31 декабря 2028 года.