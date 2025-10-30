В «Черном дельфине» допрашивают свидетелей по делу экс-сенатора от КЧР

Ленинский районный суд Оренбурга допрашивает свидетелей по новому уголовному делу, фигурантом которого является Рауф Арашуков. Он отбывает пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин». Заседания проходят в исправительном учреждении в целях безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики обвиняют в даче взятки. Следствие считает, что Рауф Арашуков через адвоката передал 3 млн руб. сотруднику управления ФСИН по Оренбургской области для получения привилегий в колонии. Еще 3 млн руб. он передать не успел.

Мария Хоперская