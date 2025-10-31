Корреспондент Русфонда Наталья Волкова победила в номинации «Лучший журналист» конкурса «Медиапремия для НКО – 2025»

30 октября в Москве состоялось торжественное объявление финалистов и вручение наград победителям конкурса «Медиапремия для НКО – 2025». В номинации «Лучший журналист» с формулировкой «За умение говорить о сложном так, чтобы это трогало сердца» лучшей стала корреспондент Русфонда Наталья Волкова. Также в числе финалистов номинации — журналисты Дарья Менделеева и Марина Некрасова.

Конкурс «Медиапремия для НКО» — часть проекта, посвященного выявлению лидеров и лучших практик благотворительности и социально значимой деятельности в Москве. Конкурс проводится Фондом содействия развитию науки, образования и медицины при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и с использованием грантов мэра Москвы совместно с партнерами iConText Group, PR-студией SCOUT и ассоциацией «Добро.рф».