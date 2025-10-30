Трех жильцов квартиры на улице Коллонтай госпитализировали после пожара

Днем 30 октября в ГУ МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в доме 28-1 на улице Коллонтай, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел в 16:09, к месту происшествия выехали три пожарно-спасательных расчета.

Жильцам трехкомнатной квартиры удалось справиться с пожаром самостоятельно до прибытия огнеборцев. Тем не менее петербурженку и двух несовершеннолетних детей пришлось госпитализировать.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ранее судимого 56-летнего петербуржца будут судить за умышленный поджог торгового павильона в Рыбацком. Фигурант разлил бензин на пороге, после чего кинул внутрь помещения бутылку с горючим веществом и зажженную бумагу.

Андрей Маркелов