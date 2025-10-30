Петербуржца будут судить за умышленный поджог торгового павильона в Рыбацком

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 56-летнего жителя города. Его обвиняют по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Как сообщили в надзорном ведомстве, по версии следствия, ночью 13 августа обвиняемый на почве неприязненных отношений к владельцу решил организовать поджог торгового павильона возле дома 18, лит. А на Прибрежной улице в Рыбацком.

Фигурант разлил бензин на пороге, после чего кинул внутрь павильона бутылку с горючим веществом и зажженную бумагу. В результате пожара помещение выгорело на всей площади, владельцу был причинен ущерб в размере более 2 млн рублей.

В настоящий момент уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Невский районный суд, уточнили в прокуратуре.

Андрей Цедрик