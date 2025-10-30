Сын Медведева высказался против расстрелов за коррупцию в России

В России не применима китайская модель управления, где контроль государства достигает таких жестких форм, как расстрелы за коррупцию. Об этом на форуме «Россия инновационная» заявил руководитель проектов партии «Единая Россия» (ЕР) Илья Медведев.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Илья Медведев

«В Китае вообще расстреливают. Мы так делать не будем. Хотя в некоторых случаях это было бы полезно»,— сказал Илья Медведев. Он отметил, что бездумно копировать китайскую модель нельзя из-за различий в культурных и управленческих традициях.

Господин Медведев дополнил, что считает «логичным и закономерным», что ЕР будет вовлечена в формирование инновационной экосистемы, как это происходит с Коммунистической партией Китая.

Илья Медведев — сын председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Партийный билет он получил в 2022 году из рук тогдашнего секретаря генсовета партии Андрея Турчака (сейчас глава Республики Алтай).

Подробнее о взглядах Ильи Медведева и других партийцев на будущее — в материале «Единая технологическая Россия».

Степан Мельчаков