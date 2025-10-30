Число резюме на креативные специальности от молодых петербуржцев выросло на 62%

За январь-сентябрь 2025 года количество резюме на работу по креативным профессиям от соискателей из Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 24 лет увеличилось на 62%, из Ленобласти — на 54%. Такими данными поделился с «Ъ-СПб» сервис «Авито Работа».

Самой популярной креативной специальностью у молодых петербуржцев стала профессия маркетолога — с начала года количество резюме выросло на 86%. Далее по популярности идут вакансии видеомонтажера (+85%) и контент-менеджера (+82%). В Ленобласти на первом месте дизайнеры (+111% резюме), на втором — SMM-специалисты (+61%).

По количеству опубликованных вакансий лидерами в Северной столице стали маркетологи, дизайнеры, smm-специалисты, архитекторы и менеджеры по рекламе. Кроме того, вакансий для креативных специалистов с упоминанием ИИ в Санкт-Петербурге за девять месяцев выросло на 81%.

Самые высокооплачиваемые креативные профессии в регионе по средним месячным зарплатным предложениям для специалистов с опытом от 1 до 3 лет —актер (99 тыс. рублей), дизайнер (98 тыс. рублей) и маркетолог (89 тыс. рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что детейлеры стали самыми оплачиваемыми сотрудниками рабочих специальностей в Петербурге.

Артемий Чулков