Детейлеры стали самыми оплачиваемыми сотрудниками рабочих специальностей в Петербурге

Детейлеры возглавили список самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в Санкт-Петербурге в III квартале 2025 года. В среднем работодатели предлагали им 195 тыс. рублей в месяц, что на 48% больше, чем в аналогичный период прошлого года, следует из данных «Авито Работа».

В список рабочих профессий с самыми большими зарплатами в Северной столице также вошли автомаляры, которым были готовы платить 190 тыс. рублей в месяц — на 32% больше, чем годом ранее. Следующую позицию заняли штукатуры со средней предлагаемой зарплатой в 171 тыс. рублей, что на 39% превысило показатель III квартала прошлого года.

Помимо этого, аналитики сервиса составили топ самых высокооплачиваемых сотрудников в сфере транспорта по итогам III квартала, который возглавили водители тягачей. Среднее зарплатное предложение для них составило 176 тыс. рублей в месяц, что выше уровня аналогичного периода 2024 года на 24%. В список топ также попали водители самосвалов с зарплатным предложением в 169 тыс. рублей в месяц, прибавившим 18% за год.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что автомаляры стали самыми оплачиваемыми сотрудниками рабочих и линейных профессий в Петербурге по итогам лета.

