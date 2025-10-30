«Газпром» в четвертый раз за месяц обновил рекорд поставок газа в Китай

29 октября «Газпром» (MOEX: GAZP) в четвертый раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщила пресс-служба компании.

Объем поставок превысил обязательства «Газпрома» по контракту, отметили в «Газпроме». Там добавили, что это седьмой рекорд после выхода поставок по «Силе Сибири» на максимальный контрактный уровень с 1 декабря 2024 года.

«Газпром» поставляет газ по «Силе Сибири» в Китай в рамках договора c Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). В начале сентября стороны подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд куб. м газа в год. Договор заключили на 30 лет: по этому соглашению РФ будет поставлять газ в Китай, предоставляя более низкие цены, чем для Европы.

Сегодня правление «Газпрома» одобрило инвестпрограмму с общим объемом финансирования в 1,1 млрд руб. Среди приоритетных проектов — расширение мощностей «Силы Сибири», а также программа «Система магистральных газопроводов “Восточная система газоснабжения”» по развитию единой системы газоснабжения РФ в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.