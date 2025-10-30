Полторы тысячи херсонцев остались без света после атаки ВСУ

Полторы тысячи жителей Херсонской области остались без электроэнергии после атаки вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В результате обстрелов со стороны киевского режима в селе Раденск Алешкинского муниципального округа поврежден трансформатор — без электроснабжения остались 1,5 тыс. человек»,— уточнил господин Сальдо.

Он также сообщил, что в Костогрызово украинские БПЛА повредили жилой дом и легковой автомобиль. Помимо этого, по его словам, были обстреляны жилые кварталы в Алешках, Великой Лепетихе, Горностаевке, Заводовке, Днепрянах, Каирах, Каменке, Каховке, Константиновке, Корсунке, Князе-Григорьевке, Малой Лепетихе, Новой Каховке, Подстепном.

Жертв и пострадавших нет.

Александр Дремлюгин, Симферополь