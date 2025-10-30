В Лионе ограбили завод по обработке золота

Пятеро злоумышленников с «длинноствольным оружием» и взрывчаткой ограбили лабораторию по переработке драгоценных металлов в Лионе. Об этом сообщает Le Figaro.

Грабители использовали взрывчатку, чтобы выбить окна лаборатории, через которые они и проникли в здание. Угрожая сотрудникам оружием, злоумышленники забрали драгоценные металлы, преимущественно золото, и попытались скрыться на автомобиле.

После непродолжительной погони полиции города удалось задержать всех нападавших и вернуть украденное. Во время погони и задержания злоумышленники получили легкие ранения, сообщают правоохранительные органы.

Кирилл Сарханянц