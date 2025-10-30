В Москве студент колледжа случайно выстрелил сигнальной ракетой на уроке

В Московском колледже транспорта на Каланчевской улице 16-летний первокурсник случайно запустил сигнальную ракету во время урока. Стрелявший получил ожог руки, еще двух студентов оглушило. Об этом сообщает издание Msk1.ru со ссылкой на очевидцев.

Подросток смог пронести устройство в рюкзаке. Рамка металлоискателя на входе в учебное заведение не среагировала, сказала директор колледжа Анна Печеная. Во время занятия студент «случайно нажал на устройство» и получил ожоги пальцев — подростка госпитализировали. Еще двое его одногруппников были оглушены.

По словам очевидцев, к зданию учебного заведения приехали несколько машин реанимации и сотрудники Росгвардии. Администрация колледжа начала внутреннее расследование. По его итогам решат вопрос об отчислении подростка, который активировал устройство.