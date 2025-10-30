МИД РФ: разработка «Буревестника» стала ответом на действия НАТО

Испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой проводились для проверки эффективности и национальных сил и средств стратегического сдерживания. Разработка «Буревестника» стала ответом на действия стран НАТО в сфере противоракетной обороны. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается систем, подобных "Буревестнику", то, как уже неоднократно заявлялось российским руководством, их разработка носит вынужденный характер и происходит в целях поддержания стратегического баланса, — сказала Мария Захарова на брифинге (цитата по ТАСС). — В частности, нашей стране приходится реагировать на все более дестабилизирующие действия натовцев в сфере, в частности, противоракетной обороны».

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 26 октября сообщил президенту Владимиру Путину об успешных испытаниях «Буревестника». Во время испытаний ракета находилась в воздухе примерно 15 часов и преодолела 14 тыс. км. Были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры. Тем самым, сказал господин Герасимов, ракета «продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны».