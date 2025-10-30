Экспорт российского топлива упал до минимума с начала СВО

Экспорт нефтепродуктов из России упал до минимального уровня с начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Vortexa.

В первые 26 дней октября морские перевозки нефтепродуктов из России в среднем составляли 1,89 млн баррелей в день. Для сравнения: в прошлом году на этой же отметке объем экспорта составлял 2 млн баррелей в день, а в 2022 году — 2,3 млн. А с каждым годом октябрьский показатель снижается. В предыдущие три года за этим, впрочем, традиционно следовал всплеск поставок.

Как отмечает Bloomberg, в октябре несколько выросли поставки дизельного топлива за рубеж, однако экспорт нафты и бензина оказался слишком низким, чтобы Россия могла избежать падения экспорта нефтепродуктов до рекордно низкого уровня за время СВО.

В качестве причин сокращения экспортных поставок агентство называет атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, санкции США и ЕС, а также неблагоприятные погодные условия в последние дни.

В России действует запрет на экспорт бензина до конца 2025 года за исключением стран ЕАЭС и поставок по межправительственным соглашениям. Поставки дизтоплива разрешены только для НПЗ.

Кирилл Сарханянц