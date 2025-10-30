Андрей Рублев не смог выйти в четвертьфинал «мастерса» в Париже

17-я ракетка мира Андрей Рублев завершил свое выступление на проходящем в Париже турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000. В матче третьего круга россиянин уступил американцу Бену Шелтону, занимающему седьмое место в рейтинге ATP.

Теннисисты провели на корте 1 час 35 минут. Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3. Следующий соперник Бена Шелтона определится в матче между аргентинцем Франсиско Серундоло (21-й в мире) и итальянцем Янником Синнером (2).

За выход в четвертьфинал парижского «мастерса» поборются два других российских теннисиста. Даниил Медведев (13) сыграет против итальянца Лоренцо Сонего (45), Карен Хачанов встретится с австралийцем Алексом де Минором (6).

Турнир, призовой фонд которого превышает €6,1 млн, завершится 2 ноября. Его действующим победителем является немецкий теннисист Александр Зверев.

Таисия Орлова