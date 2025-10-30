Рейтинг доверия к Макрону достиг исторического минимума в 11%

Уровень одобрения деятельности президента Франции Эмманюэля Макрона достиг рекордно низкого уровня, составив лишь 11%. Согласно данным опроса исследовательской компании Verian, опубликованным в Le Figaro, за месяц показатель упал на 5%.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Подавляющее большинство респондентов (84%) негативно оценивают деятельность главы государства, а 5% затруднились с ответом. В то же время рейтинг премьер-министра Себастьена Лекорню, по данным Verian, вырос с 20% до 26% за месяц.

Таким образом, Эмманюэль Макрон повторил антирекорд своего предшественника Франсуа Олланда. В сентябре 2016 года рейтинг доверия к господину Олланду также составлял 11%, что на тот момент было самым низким показателем с начала проведения подобных исследований в 1970-х годах.

Недоверие французов к президенту растет на фоне масштабных протестов, проходящих в стране. Парламентский раскол и месяц уличных волнений вызвала пенсионная реформа господина Макрона, которую премьер-министр все же заморозил в середине октября.

