Захарова: Россия добивается освобождения арестованных в Азербайджане граждан

По линии профильных ведомств России и Азербайджана продолжается диалог о возвращении на родину российских граждан, находящихся под арестом в Баку. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, посольство РФ в Баку повторно запросило встречу с одним из российских граждан для оказания ему медицинской помощи. Консульский доступ пока не получен. «Держим данный сюжет на контроле»,— сказала Мария Захарова (цитата по «Интерфаксу»).

1 июля в Азербайджане были арестованы восемь граждан России. Им предъявили обвинения киберпреступлениях и в транзите наркотиков из Ирана. Большая часть арестованных — IT-специалисты, психолог и турист.

10 октября исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых был переведен из следственного изолятора в Баку под домашний арест. 19 октября он вылетел в Россию. 24 октября шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов также был переведен под домашний арест.