В Ульяновской области суд запретил МБУ вывозить мусор куда не следует

Новоспасский районный суд Ульяновской области удовлетворил иск природоохранного прокурора и запретил муниципальному бюджетному учреждению (МБУ) «Юг-Сервис» вывозить мусор на старую свалку. Об этом сообщила Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура (Тверь).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации ведомства, ранее Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки сферы обращения с ТКО установила, что администрацией Новоспасского района и МБУ «Юг-Сервис» «незаконно размещали отходы» «на территории райцентра Новоспасское, на земельных участках, которые ранее использовались для складирования мусора, но не были включены в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) и в террсхему обращения с ТКО».

Природоохранный прокурор потребовал через суд запретить незаконный вывоз мусора. Суд согласился с доводами истца и удовлетворил иск в полном объеме.

Ульяновский природоохранный прокурор Евгений Спиридонов в беседе с «Ъ-Волга» пояснил, что МБУ вывозило отходы на свалку, существовавшую еще с советских времен. По ней еще в 2020 году было дано заключение Минприроды РФ о возможности временного размещения на ней ТКО, «но обязательным условием при этом должно быть включение этого старого полигона в террсхему обращения с ТКО, включение в схему потоков террсхемы, а также заключение договора с регоператором» (регоператором в настоящее время является ООО «Межрегиональный экологический оператор “Юг”», аффилированный с компаниями новоспасских предпринимателей Мясниковых). «Но ни одно из этих условий соблюдено не было. “Юг-Сервис” хоть и имел лицензию на перевозку мусора, но вывозить отходы на упомянутый стары полигон не имел права. В суде ответчик пояснить ничего не смог, наши требования были удовлетворены»,— пояснил Евгений Спиридонов. Он отметил, что «Юг-Сервис» вывозил на свалку как ТКО, так и иные, в том числе и строительные отходы. По его словам, компания была обязана заключить на вывоз ТКО договор с регоператором, а для вывоза иных отходов — заключать договоры с владельцами тех полигонов, которые официально включены в ГРОРО.

Ближайшими полигонами для Новоспасского района в Ульяновской области являются переполненный кузоватовский полигон «Уют», по которому принято судом решение об исключении его из террсхемы, а также пустующий новый полигон «Симбирской экологической компании» (ООО «СимбЭК»), построенный около Новоспасского. Как ранее сообщал «Ъ», региональное минЖКХ долгое время отказывалось включать этот полигон в террсхему, но облсуд по иску «СимбЭК» обязал министерство сделать это.

Будут ли «Юг-Сервис» и администрация района обжаловать решение суда, неизвестно. Глава администрации Новоспасского района Сергей Матвеев от комментариев и объяснений причин нарушений отказался.

Сергей Титов, Ульяновск