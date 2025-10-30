На Кузбассе военную службу в зоне СВО приравняли к работе чиновником

Заксобрание Кемеровской области приняло закон о преференциях участникам СВО при поступлении на муниципальные должности. Срок, в течение которого они занимали военные должности в период проведения спецоперации, будет засчитываться в стаж муниципальной работы. Депутаты проголосовали за инициативу, которую предложил губернатор Илья Середюк, накануне.

Согласно закону Кемеровской области «О некоторых вопросах прохождения муниципальной службы», лица, претендующие на высшие должности муниципальной службы, должны иметь двухлетний стаж работы в этой сфере. К высшим должностям, в частности, относятся главы администраций в муниципальных образованиях. При этом кемеровские власти не включили в закон послабления в части требований к образованию — на Кузбассе, чтобы занять высшую должность муниципальной службы, необходимо иметь высшее образование.

Впервые о необходимости послаблений участникам СВО при переходе на государственные и муниципальные должности заявляла зампредседателя Государственной думы Ирина Яровая («Единая Россия») 11 июля. В Госдуме соответствующий закон так и не приняли, но регионы активно перенимают практику. Например, в Воронежской, Псковской, Пензенской областях и Ставропольском крае поправки в правила приема на муниципальную службу уже приняли. В Ярославской области и Марий Эл их внесли на рассмотрение.

Степан Мельчаков