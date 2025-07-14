Стаж госслужбе не помеха

Власти могут снизить требования к стажу для участников специальной военной операции (СВО), желающих поступить на государственную или муниципальную службу. С такой инициативой выступила 11 июля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») на заседании президиума Совета законодателей. А для чиновников и бизнеса задача по профориентации и трудоустройству бывших бойцов должна стать первоочередной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вопросы поддержки бойцов и их семей «находятся в абсолютном приоритете» у обеих палат, заверила Ирина Яровая. Парламент принял свыше 130 законов на эту тему, но работу нужно продолжать, согласились все участники заседания. Например, та же госпожа Яровая призвала чиновников «донастроить "Госуслуги" до проактивного формата» для поддержки тех категорий граждан, которые требуют «особого отношения государства». Фактически это значит, что обо всех существующих преференциях участников СВО следует уведомлять напрямую через личный кабинет. Важный приоритет — трудоустройство ветеранов, напомнила вице-спикер: правительство формирует систему мониторинга, но «речь должна идти не о мониторинге, а об активных действиях».

«Мы понимаем, что один из ключевых вызовов будет лежать в этой части»,— согласилась замминистра труда Ольга Баталина. По ее словам, на сегодня «обеспечена занятость» свыше 48 тыс. вернувшихся бойцов. Для них также предусмотрено приоритетное право на обучение и переобучение, а заодно обеспечиваются «возможности для старта предпринимательской деятельности», добавила она: осенью кабмин внесет на рассмотрение Думы новый вариант социального контракта без критерия нуждаемости для участников СВО.

В свою очередь, глава комитета Думы по труду Ярослав Нилов (исключен из фракции ЛДПР) рассказал о хорошо зарекомендовавшей себя практике «профориентационных мероприятий», проводимых службами занятости прямо в реабилитационных центрах. Некоторые регионы вводят для участников СВО квоты, продолжил депутат, однако на эту практику еще предстоит «внимательно посмотреть»: «Мы уже обожглись с инвалидами, когда вводили квоты. От них "откупаются" штрафами либо предлагают самые низкооплачиваемые рабочие места».

К профориентации ветеранов следует привлекать и крупных работодателей, уверена сенатор Дарья Лантратова: «Бойцы зачастую сами не выходят искать работу, а если прийти, рассказать о перспективах — будет другой вариант». А вместе с соцконтрактом для начинающих бизнесменов-ветеранов можно адаптировать меры поддержки действующего бизнеса конкретно под участников СВО, предложила сенатор.

Региональные и муниципальные власти, формируя кадровую политику, тоже должны «безусловно исходить из того, чтобы для прихода участников СВО на службу была сформирована абсолютная приоритизация», подчеркнула Ирина Яровая. Запрос со стороны ветеранов, особенно на муниципальном уровне, существует, подтвердила Ольга Баталина. Квалификационные требования к стажу для занятия высоких муниципальных должностей задаются законами субъектов, напомнила она, при этом в Минтруде считают разумным требование «не более двух лет профессионального стажа» (военный стаж учитывается в государственной и муниципальной службе).

«Критерии наличия стажа малореализуемые даже для обычного населения»,— возразила Ирина Яровая. Поэтому, вероятно, следует предусмотреть дополнительные форматы и снизить порог этих требований «при определенных условиях». «Поручение президента носит конкретный характер: чтобы на госслужбу приходили ребята, которые были участниками СВО,— напомнила вице-спикер.— Тем более период службы не всегда покрывает необходимый стаж». В нижней палате подумают над этим вопросом, пообещала госпожа Яровая.

В конечном итоге следует тщательно подготовить всех, кто будет находиться в контакте с ветеранами, рассудила Дарья Лантратова: «От этого будет зависеть бесшовный переход к мирной жизни». Главная «точка входа» — семья, уверена она, поэтому особо важна «подготовка, в том числе психологическая, чтобы семьи не разваливались». «Вернулся другой человек, и семьи должны быть к этому готовы»,— пояснила сенатор.

Григорий Лейба