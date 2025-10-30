Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кирилл Дмитриев пошутил о причине запрета на экспорт европейской сантехники

Россияне с юмором восприняли запрет на ввоз унитазов и биде из Евросоюза, заявил спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«ЕС, видимо, считает, что в будущем потребуется больше туалетов, и запрещает их экспорт в Россию. Сантехнические компании ЕС терпят убытки, чиновники ЕС радуются»,— написал господин Дмитриев в соцсети Х. Однако европейским производителям, таким как Ассоциации итальянских предпринимателей, это не кажется забавным, добавил он.

Речь идет о 19-м пакете санкций ЕС, который предусматривает запрет на поставки в Россию унитазов, биде, раковин и другой сантехники. Этот документ опубликован в «Официальном журнале Евросоюза». На тему запрета экспорта сантехники ранее пошутил российский президент Владимир Путин. «То, что отменили приобретение наших унитазов,— это им дорого обойдется»,— сказал он 23 октября.

