В 2025 году ВРП Воронежской области может составить свыше 1,8 трлн рублей

Валовой региональный продукт (ВРП) Воронежской области в 2025 году предварительно составит более 1,8 трлн руб., что на 1,6% выше показателя 2024-го. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Согласно прогнозу социально-экономического развития региона, экономический рост сохранится и в 2026 году, достигнув показателя 101,8%. В последующие годы, в соответствии с общероссийской тенденцией, ожидается увеличение темпов: до 103,2% в 2027 году и до 103,5% в 2028-м.

В среднесрочной перспективе прогнозируется ускорение промышленного роста: за три года объем производства увеличится на 8,3%. Производимой сельхозпродукции станет больше на 8,7% к оцениваемому уровню 2024 года. Начиная с 2026-го, ожидается значительный рост — на 10,4%, — а в 2027–2028 годах — стабилизация на уровне 2,1% в год. Повышение деловой активности в строительной отрасли позволяет прогнозировать, что по окончанию 2025-го ее объем достигнет 238,7 млрд руб.

Существенную поддержку экономике региона оказывают инвестиции в основной капитал. Рост бюджетного финансирования в первом полугодии составил 108,6%, в денежном выражении — 126,3 млрд руб. По итогам года общий объем инвестиций, как ожидается, увеличится до 396 млрд руб.

По сообщению министерства финансов Воронежской области, бюджеты в ближайшие три года будут дефицитными: в 2026-м показатель составит 9,7 млрд руб., в 2027-м — 9,8 млрд руб., в 2028-м — 8,4 млрд руб.

Кабира Гасанова