Дефицит бюджета Воронежской области в 2026 году может составить 9 млрд рублей

Министерство финансов Воронежской области опубликовало проект облбюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Согласно нему, на протяжении трех лет прогнозируется, что бюджеты будут дефицитными: в 2026-м показатель составит 9,7 млрд руб., в 2027-м — 9,8 млрд руб., в 2028-м — 8,4 млрд руб.

В 2026-м доходы в казну могут составить 216,2 млрд руб., в 2027-м — 222,7 млрд руб., а в 2028-м — 231,9 млрд руб. Расходы — 226 млрд руб., 232 млрд руб. и 240,4 млрд руб. соответственно.

На прошлой неделе председатель воронежской облдумы Юрий Матузов сообщил, что Воронежская область планирует исполнить бюджет с профицитом по итогам 2025 года. Спикер облдумы напомнил, что в ноябре парламентарии приступят к рассмотрению проекта бюджета Воронежской области на 2026 год.

О том, как в макрорегионе формировали областные бюджеты на 2025 год, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

