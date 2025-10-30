В Москве пройдет конференция по аналитике соцмедиа для бизнеса

В Цифровом деловом пространстве в Москве 5 ноября пройдет конференция «Brand Analytics Conference 2025», сообщается в пресс-релизе организаторов. Мероприятие посвящено использованию аналитики соцмедиа для повышения эффективности бизнеса в условиях сжатия экономики.

На конференции продемонстрируют новые технологические решения: ИИ-функционала Brand Analytics, систему «Тренд Детектор» для выявления зарождающихся трендов и глубокого анализа данных. Представят первую в России карту индустрии: как компании применяют аналитику соцмедиа.

Участники смогут ознакомиться с кейсами от «Сбера» и других крупных брендов, а также посетить практические мастер-классы по работе с аналитическими инструментами. Завершится конференция церемонией награждения победителей конкурса кейсов «Хрустальный шар».