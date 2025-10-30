В Ростовской области в 2026 году проведут кадастровую переоценку земель
В Ростовской области в 2026 году состоится государственная кадастровая переоценка земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
ГБУ РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области» в рамках подготовительных мероприятий провело группировку земельных участков, включенных в предварительный список объектов для переоценки. Чтобы исключить неточности при определении кадастровой стоимости, ведомство рекомендует собственникам проверить результаты группировки своих участков. При обнаружении замечаний их следует направить в ведомство.