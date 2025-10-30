Чистая прибыль АЛРОСА выросла на четверть

Чистая прибыль алмазодобывающей компании АЛРОСА (MOEX: ALRS) по РСБУ по итогам девяти месяцев этого года составила 35,8 млрд руб., что выше показателя за аналогичный период 2024 года на 26,6%, следует из отчета компании.

Выручка компании за январь-сентябрь этого года составила 156,76 млрд руб., что ниже прошлогоднего показателя — 166,01 млрд руб. — на 5,74%. Валовая прибыль АЛРОСА уменьшилась на 36,7% — с 53,59 до 33,93 млрд руб.

Прибыль компании от продаж снизилась на 42,1%, с 32,75 до 18,97 млрд руб. Себестоимость продаж составила 122,82 млрд руб., что на 9,3% выше показателя за девять месяцев 2024 года, который составил 112,42 млрд руб.

АЛРОСА ведет добычу в Республике Саха и Архангельской области. Компания занимается разведкой, продажей, добычей и огранкой алмазного сырья.