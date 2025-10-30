Суд в Ростове вынес приговор жителю Туапсе за попытку вступить в терсообщество

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Алексею Орлову по ч. 1 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), ст. 275 УК РФ (государственная измена). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в 2025 году житель Туапсе вышел на связь с представителем запрещенной террористической организации «Легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) и выразил намерение присоединиться к ней. Орлов согласовал с кураторами маршрут следования на территории Украины. Подсудимому необходимо было приехать на автобусе в Донецк, где его должен был встретить другой представитель терсообщества и оказать содействие во вступлении. Алексея Орлова задержали при подготовке к посадке в автобус.

Приговором суда Орлову назначено восемь лет колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

Константин Соловьев