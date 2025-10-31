Инвестиции переселились в отели

Число новых квартир в Татарстане превышает показатель спроса. При этом объем строящегося жилья в регионе распределяется неравномерно. Так, в Казани по сравнению с началом года число квартир в новостройках на продажу выросло на 30%, а в Закамье — упало на 12,5%. При этом число нереализованных квартир составило 37 тыс. Чтобы продать квартиры, введенные в эксплуатацию в 2025 году, понадобится 1,7 года. Эксперты отмечают, что любое жилье сейчас следует рассматривать как источник инвестиций. В последние годы на рынке наблюдается рост инвестиций в гостиничный бизнес, а офисная и коммерческая недвижимость находятся в зоне риска.

Объем строящегося жилья в Татарстане превышает уровень спроса. Об этом рассказали эксперты на II Осеннем строительном форуме «Недвижимость Татарстана: инвестиционные горизонты». Директор по продажам bnmap.pro в регионе ПФО Иван Вершинин сообщил, что 60% новостроек приходится на Казань, 32% — на Казанскую агломерацию и 21% — на Закамье. В среднем по Татарстану число новостроек на продажу в октябре 2025 года по сравнению с январем увеличилось на 12,5%. При этом в Казани показатель вырос на 30%, а в Закамье — упал на 12,5%.

В среднем в месяц в Татарстане совершается около 1,1 тыс. сделок по новостройкам. Общее количество квартир на продажу составило 10,3 тыс. Согласно аналитике, наибольшее число сделок совершалось с квартирами площадью 30–35 квадратных метров. Больше всего были популярны лоты от 7,5 до 8,5 млн руб.

На рынке недвижимости наблюдается рост нераспроданных квартир. С января этого года объем нереализованного нового жилья увеличился на 4%. «Можно построить много. Минстрой хочет строить 100–200 млн квадратов. Только их еще продать надо», — заявил Иван Вершинин.

С января 2025 года в Татарстане остаются непроданными более 37 тыс. новых квартир площадью более 1,9 млн квадратных метров в строящихся домах. Чтобы продать жилье, которое планируют сдать в этом году, может понадобиться до 1,7 года. При этом в Сочи остаются нераспроданными более 6,2 тыс. квартир, но для их продажи нужно около 7,4 лет.

«При покупке любых квадратных метров нужно все время думать, что рано или поздно наступит тот замечательный момент, когда их придется продавать. Нельзя сказать, что это на всю жизнь мое и так будет всегда», — считает партнер по развитию и инвестициям экосистемы Becar Asset Management Ольга Шарыгина.

Госпожа Шарыгина заявила, что сейчас наименьший интерес у инвесторов вызывает офисная недвижимость. После пандемии выстоят только офисы в городах с растущим населением и ВВП. Компании не нуждаются в прежнем объеме офисных пространств, т. к. часть работников используют их только несколько дней в неделю. При этом устаревшие офисы перепрофилируются под жилую недвижимость, отели и общественные пространства.

Упадок наблюдается и в торговой недвижимости. Чаще всего на рынке выигрывают торговые комплексы в районах, где могут отдыхать семьи, а также точки с высоким пешеходным трафиком туристов.

По словам Ольги Шарыгиной, в России наблюдается падение объема инвестиций в недвижимость. По итогам девяти месяцев 2025 года показатель составил 607 млрд руб. Ранее прогнозировалось, что к концу этого года объем инвестиций в недвижимость составит 1,1 трлн руб., но теперь он может дойти до 800–900 млрд руб.

Наибольший прирост в инвестициях показала гостиничная недвижимость, где объем вложенных средств вырос на 119% до 54 млрд руб. При этом 74% инвестиций приходится на отели в Москве, на втором месте находится Санкт-Петербург с 10%. На Казань приходится лишь 1% инвестиций. Увеличение спроса на гостиничный бизнес объясняется ростом мобильности туристов после пандемии коронавируса.

В среднем турпоток по России каждый год увеличивается в среднем от 10% до 15%, а доходы коллективных средств размещения в Татарстане растут примерно на 30% в год. 25% всех путешественников составляет молодежь. По мнению Ольги Шарыгиной, республике не хватает инвестиционных отелей и креативных кластеров вроде «Севкабель Порта» в Санкт-Петербурге и «АРТ Квадрата» в Уфе.

Начальник Управления развития МСБ ООО КБЭР «Банк Казани» Светлана Воронова отмечает высокий рост интереса к коммерческой недвижимости. В сентябре 2025 года банк запустил программу «Кредит на приобретение коммерческой недвижимости» для покупки бизнесом офисных и складских помещений. «Банк Казани» также ожидает развитие предприятий среднего бизнеса.

Светлана Воронова сообщила, что источником дохода также могут стать выкупленные машино-места, которые берут в аренду после приобретения нового жилья. Прогнозируя будущие изменения, Иван Вершинин заявил, что жилье с большой площадью будет более стабильным в разных условиях рынка, а в будущем возможен дефицит крупногабаритных квартир. Ольга Шарыгина прогнозирует рост инвестиций в строительство отелей в городах-миллионниках, таких как Казань, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Пермь. Следующая волна инвестиций может затронуть города с населением более 500 тыс. человек, среди них — Набережные Челны и Ростов-на-Дону.

Диана Соловьёва