В Татарстане ежемесячно совершается 1,1 тысяч сделок с новостройками

В среднем в Татарстане ежемесячно заключают около 1,1 тыс. сделок с новостройками. Об этом на II Осеннем строительном форуме «Недвижимость Татарстана: инвестиционные горизонты» сообщил директор по продажам bnmap.pro в регионе ПФО Иван Вершинин.

Сейчас на рынке представлено 10,3 тыс. квартир, особым спросом пользуются квартиры площадью 30–35 кв. м и стоимостью 7,5–8,5 млн руб.

Количество новостроек за январь—октябрь 2025 года увеличилось на 12,5%. В Казани рост составил 30%, в Закамье — снижение на 12,5%. Около 60% новых объектов приходится на Казань, 32% — на Казанскую агломерацию, 21% — на Закамье.

Анна Кайдалова