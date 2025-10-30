Часть Ялты осталась без света

Часть Большой Ялты частично осталась без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

По словам специалистов предприятия, обесточены поселки городского типа Кацивели, Понизовка, Симеиз и Голубой Залив. На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Электроснабжение обещают восстановить к концу рабочего дня.

Ранее в Крыму из-за непогоды без электроэнергии осталось более 20 тыс. абонентов. Больше всего аварийных отключений фиксировали в Симферопольском, Джанкойском, Ленинском районах, а также на Южном берегу Крыма.

Александр Дремлюгин, Симферополь