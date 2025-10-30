Три петербуржца пострадали при ночных пожарах с 29 на 30 октября

В результате пожаров на Софийской улице и проспекте Римского-Корсакова в ночь с 29 на 30 октября пострадали три человека, они госпитализированы в медчуреждения, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. По данным СМИ, один человек скончался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

О первом ЧП спасатели узнали в 1:57. Оно произошло по адресу: Софийская улица, 55. Горело в комнате «трешки» горело 2 кв. К 02:23 огонь потушили, двое пострадавших госпитализированы.

Сообщение о втором пожаре поступило на пульт дежурного в 3:05. Горело 3 кв. м в комнате двухкомнатной квартиры по адресу: проспект Римского-Корсакова, 99А. В 3:33 пожар ликвидировали. По данным МЧС пострадал один человек, его доставили в больницу.

Источник 78.ru сообщил, что в результате инцидента в Адмиралтейском районе есть один погибший. По информации издания, он уснул с сигаретой, будучи в состоянии опьянения, и погиб из-за загоревшегося одеяла.

Ранее Ъ-СПб сообщал, что петербуржец погиб при пожаре в Невском районе.

Артемий Чулков