Мерц увязал закупки Турцией истребителей Eurofighter с угрозой со стороны России

Германия приветствует покупку Турцией истребителей Eurofighter в условиях обострения в отношениях Европы и России. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, который находится с визитом в Анкаре. По его словам, эта сделка укрепит военный альянс перед лицом угрозы, которая, по его словам, исходит со стороны России.

«Воинствующий ревизионизм России ставит под угрозу евроатлантическую безопасность в целом... и в этом контексте правительство Германии однозначно приветствует решение Турции... закупить 20 истребителей Eurofighter»,— сказал Фридрих Мерц (цитата по AFP).

Канцлер ФРГ подчеркнул, что в арсенале Турции эти самолеты будут «служить коллективной безопасности Североатлантического союза».

Ранее на этой неделе Турция подписала с Великобританией соглашение о покупке 20 истребителей Eurofighter на сумму $10,7 млрд. Лондон назвал его «крупнейшей сделкой по производству истребителей за последнее поколение». По данным Reuters, соглашение включает комплексный пакет вооружений, в том числе ракеты ракеты класса «воздух-воздух» MBDA Meteor и наземные ударные ракеты Brimstone. Первая партия из 20 самолетов, как ожидается, будет поставлена в 2030 году. В Анкаре также заявили, что дополнительно намерены приобрести 24 истребителя Eurofighter у Катара и Омана.

Турция несколько лет ведет переговоры о покупке самолетов Eurofighter Typhoon, которые производятся консорциумом компаний из Германии, Великобритании, Италии и Испании. Консорциум представлен компаниями BAE, Airbus и Leonardo, каждая из которых как производит как отдельные компоненты, так и осуществляет финальную сборку машин на своих заводах. Для начала экспорта поставки Eurofighter Typhoon нуждаются в одобрении всех стран-производителей.

Анастасия Домбицкая