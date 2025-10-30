Международные резервы РФ сократились впервые за девять недель

Международные резервы России с 17 по 24 октября составили $731,2 млрд, следует из данных на сайте Банка России.

Это на $11,2 млрд, или на 1,5%, меньше по сравнению с уровнем на 17 октября — $742,4 млрд. Это первое сокращение за девять недель, которое произошло в основном из-за отрицательной переоценки активов.

Международные (золотовалютные) резервы России — высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Банка России и правительства РФ. В резервы входят средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, монетарное золото и резервная позиция в Международном валютном фонде (МВФ).