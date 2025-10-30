Нижегородской области одобрили еще 6,4 млрд рублей казначейского кредита

Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина 30 октября одобрила Нижегородской области еще 6,4 млрд руб. казначейского инфраструктурного кредита (КИК). Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Там уточнили, что средства КИК направят на инфраструктурный проект «Обновление инфраструктуры ЖКХ в Нижегородской агломерации». Он включает реконструкцию водопроводной линии в районе улицы Родионова и слободы Подновье в Нижегородском районе, канализационного коллектора на участках Керченской и Пролетарской в Канавинском районе, строительство четырех котельных (в Новинках, Ольгине и на улице Ванеева), а также реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в городском округе Бор.

Губернатор Глеб Никитин рассказал, что цель проекта — повышение надежности эксплуатации коммунальной инфраструктуры в двух опорных населенных пунктах Нижегородской области. «Это вопрос жизнеобеспечения сотен тысяч жителей. Мы планируем привлечь еще 2,75 миллиарда рублей за счет финансирования программ обновления инфраструктуры ресурсоснабжающих предприятий»,— добавил он.

Вице-премьер на комиссии сказал, что реализация проектов во многом зависит от слаженной и оперативной работы региональных команд: «Жители должны скорее получить новые объекты и увидеть позитивные изменения».

Как писал «Ъ-Приволжье», в сентябре штаб правительственной комиссии одобрил заявку Нижегородской области на 7,5 млрд руб. казначейских инфраструктурных кредитов для создания инфраструктуры первого в регионе индустриального парка легкой промышленности.

Галина Шамберина